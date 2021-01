Eine 22-jährige Duisburgerin ist in der Bochumer Buslinie 353 von einem Mann sexuell belästigt worden. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei nun ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?



Hier finden Sie ein Foto des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-sexuelle-belaestigung

Der Vorfall hat sich bereits am 8. Februar 2019 ereignet. Gegen 8 Uhr stieg die Duisburgerin am Bochumer Rathaus in den 353er. Der Mann, der ihr zunächst gegenüber saß, starrte sie eine Weile lang an. Dann setzte er sich neben die 22-Jährige und versuchte, sie gegen ihren Willen zu umarmen und zu küssen.

Das Bochumer Kommissariat für Sexualdelikte ( KK 12 ) bittet weiter unter den Rufnummern 0234 / 909-4171 sowie 0234 / 909-4441 ( Kriminalwache ) um Hinweise auf die Identität des Mannes.

