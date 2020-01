Am Mittwoch, 8. Januar, gegen 7.30 Uhr, meldeten sich mehrere Autofahrer bei der Polizei und berichteten von einem freilaufenden Hund auf dem stark befahrenen Bochumer Nordhausenring.

Umgehend wurde über das Radio vor der gefährlichen Situation auf der Stadtautobahn gewarnt.

Im Berufsverkehr war der schwarze Schäferhund zunächst in Richtung Wattenscheid unterwegs. Nach dem Überspringen der Mittelleitplanke wurde das Tier von einem Pkw erfasst und schwerst verletzt.

Ein Polizeibeamter erlöste den Hund mit einem gezielten Schuss von seinem Leiden.

Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Belgische Schäferhund am 7.

Januar in Bochum-Höntrop "ausgebüchst".