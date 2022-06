Nach kurzer Flucht: 28-Jähriger festgenommen, Rauschgift sichergestellt

Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, nahm er die Beine in die Hand: Ein 28-jähriger Bochumer ist am Dienstagmorgen, 14. Juni, vor Zivilbeamten des Bochumer Einsatztrupps (ET) geflüchtet.

Die Polizisten stellten ihn kurz darauf - und fanden reichlich Rauschgift.

Gegen 9 Uhr morgens wurden die Beamten während einer Streife auf den 28-Jährigen aufmerksam, der in einem Grüngürtel hinter dem Musikforum hockte. Als sie sich als Polizisten zu erkennen gaben, flüchtete der Bochumer in Richtung Viktoriastraße. Dabei warf er mehrere Plastiktütchen weg, ehe er kurz darauf von den Beamten gestellt wurde.

Die Zivilpolizisten nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest und sammelten die weggeworfenen Tütchen ein, in denen sich mehrere Einheiten Kokain und Heroin befanden.

Das Bochumer Rauschgiftkommissariat (KK 14) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lkw-Brand in Bochum Havkenscheid

Am Mittwoch, 15. Juni gegen 2.30 Uhr, kam es in Bochum zu einem Lkw-Brand. Dieser ereignete sich auf einem Parkplatz im Bereich der Straße Feldmark 102. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Der Lkw wurde erheblich beschädigt.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und einen technischen Defekt als Brandursache festgestellt.