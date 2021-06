Radfahrerin gerät in Straßenbahnschienen - Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde eine 55-jährige Radfahrerin aus Bochum bei einem Alleinunfall am Dienstagnachmittag, 1. Juni. Die Frau war offenbar in die Straßenbahnschienen geraten.

Gegen 16.50 Uhr war die Bochumerin mit Ihrem Fahrrad auf der Hattinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand geriet sie an der aktuellen Baustelle nahe der Einmündung Kulmer Straße mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen. Daraufhin stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird.

Polizei Bochum