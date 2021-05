Räuberischer Diebstahl im Discounter: Flüchtiger gestellt

Bochum (ots)

Am 21. Mai (Freitag gegen 10.55 Uhr) kam es in einem Discounter am Bochumer Konrad-Adenauer-Platz zu einem Ladendiebstahl.

Ein 24-jähriger Mann aus Recklinghausen hatte im Geschäft Lebensmittel eingesteckt und ohne zu bezahlen die Kasse passiert.

Ein Mitarbeiter eilte dem Ladendieb bis zur Humboldtstraße nach und hielt den wehrigen Mann, gemeinsam mit einem Zeugen, bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei seiner Durchsuchung wurde nicht nur die Beute aus dem Supermarkt, sondern auch ein hochwertiges Parfum gefunden, dessen Herkunft bislang nicht geklärt ist.

Die Angabe falscher Personalien nützte dem Mann nichts, seine Identität wurde auf der Polizeiwache geklärt.

Das Bochumer Regionalkommissariat KK 31 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0234 / 909 - 8105 an die Dienststelle.

Polizei Bochum