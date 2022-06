Polizei Einsatz in einem Bochumer Freibad:

Zahlreiche Polizeikräfte hatten alle Hände voll zu tun bei einem Einsatz in einem Freibad in Bochum-Hofstede.

Außer Rand und Band:

Um 17:30 Uhr hatte eine Bademeisterin die Polizei gerufen, weil es zu Ausschreitungen gekommen war.

Rund 20 Jugendliche provozierten die Badeaufsichten die dringend Unterstützung benötigten.

Acht Polizeiwagen und 16 Beamte waren laut Zeugen im Einsatz. Die Bademeister sollen massiv von der Gruppe angegriffen worden sein.

Abgetaucht:

Festgenommen wurde niemand, weil die Tatverdächtigen im wahrsten Sinne des Wortes abtauchten. Sie verschwanden inmitten der zahlreichen Badegäste unerkannt.

Kaum zu glauben bei dem Polizeiaufgebot, oder?

Quelle:

Funke Medien