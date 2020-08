An der Kosterstraße, Richtung Hattingen, habe ich heute dieses kleine Reh erspäht.

Wie es mich angeschaut hat, meine Güte tat mir das Tier leid.

Hin und her lief es, vollkommen orientierungslos.

In meiner Sorge um das noch junge Reh fuhr ich rechts heran, machte die Warnblinkanlage an und rief ich bei der Polizei an.

Der freundliche Polizeibeamte meinte, dass man da nichts machen kann. Also dann. Ich fuhr weiter, in der Hoffnung, dass das Tier einen "Aus-Weg" findet.

Hier meine Frage: Was hättet Ihr eigentlich in dieser Situation getan????