Bochum Ruhrpark:

Nun ist es passiert - wir blockieren den Kaufrausch .

LKW und Sitzblockaden machen der ungehemmten Kauflust der Kunden

am 23.Dezember zumindest kurzfristig ein Ende.

Der weihnachtliche Konsumrausch wurde angekettet am Fahrbahnrand

und die Arme in schweren Betonfässern festgesteckt angeprangert.

Eine Blockade mit Sofa ,Sessel und Betonfass ?

Laut Polizeiangaben mit Pyrotechnik untermalt - ist das ein Weg ?

Ich persönlich habe das Problem erfolgreich vor beinahe fünfzehn Jahren

durchgezogen - sozusagen im Kleinen und vom Sofa aus.

Handelte ein jeder nur ein wenig so könnten wir uns eine Demo sparen.

Einkauf geht das ganze Jahr...

Übrigens:

Aus dieser Zeit stammt dieses Gedicht das es in einige Prints schaffte.

Danke dafür ...Für mich gilt:

Dem Kaufrausch entsagt ...

und nie mehr geplagt.

Geht doch ...