Was für eine Nacht.

Der Aufforderung von Wetterdienst und Medien - Fenster und Türen zu schließen

- wurde scheinbar nachgekommen.

" Sabine"

fegte die Straßen leer.

Kaum ein Passant unterwegs.

Bochum:

Fliegender Müll - alles was auf dem großen Abfalleimer unseren Straßen liegt -

wirbelte umher.

Der Wind testet die Standhaftigkeit von Bäumen und Büschen.

Die Wetterdienste warnten früh mit den Worten:

,,Schließen Sie sofort Fenster und Türen!"

Der Bürger war noch nie so vorbereitet scheint mir.

Dennoch:

Sturmtief ,,Sabine "dürfte,,erhebliche Schäden verursachen und NRW ganz schön

durcheinander bringen."

Entwarnung soll es am heutigen Nachmittag geben- bis dahin heißt es...

Flieger bleiben am Boden,Züge im Bahnhof, Schulen geschlossen und

Veranstaltungen werden statt An einfach Ab gesagt.

Sicherheit geht vor :

Heute:

Am Nachmittag aber heißt es einmal gucken - wie es in Bochum aussieht.

Fotos folgen.