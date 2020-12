Auch in diesem Jahr haben "Wir Sieben von der Bochumer Pressestelle" wieder Meldung an Meldung verfasst, unzählige Anfragen beantwortet und viele junge Menschen für den Polizeidienst geworben.



Wieder ging es in Bochum, Herne und Witten quer durchs Strafgesetzbuch - nicht selten mussten wir leider auch Fälle von Elend, Not und menschlichem Schicksal schildern. Sie werden sich erinnern!

In den zurückliegenden zwölf Monaten gab es aber auch wieder etliche "Bunte Geschichten", die zeigen, wie facettenreich, humorvoll und skurril der polizeiliche Alltag bei uns im "Revier" sein kann.

Aus der nun schon seit 17 Jahren beliebten Rubrik hier noch einmal sechs "Highlights" in zeitlicher Abfolge:



Beginnen wir mit der Geschichte



"Wie im schlechten Film - Dortmunder wacht nachts im Kino auf", die Anfang Januar 2020 im wahrsten Sinne des Wortes in einem Bochumer Kino "spielt". Hier erlebt ein Mann die längste Kinovorstellung seines Lebens, wo erst nach sechs Stunden der Vorhang fällt. Mehr dazu finden Sie unter diesem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4487466

Wir bleiben in Bochum, wo wir am 6. Februar den "Urkundenfälscher des Jahres" vorstellen - ein betagter Senior (79) "krückte" sogar mit einem Doktortitel.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4513218

17 Tage später wechseln wir ins "gruselige" Wanne-Eickel, wo eine Streifenwagenbesatzung am 23. Februar (Karnevalssonntag) ein menschliches Skelett findet - zum Glück nur ein Modell.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4527687

Unser "buntes" Potpourri setzen wir am 20. Mai in Witten fort. Mit der Überschrift "Danke, lieber Opa! - Polizeibeamter a.D. versetzt sich nach 15 Jahren zurück in den Dienst" füllen wir die These "Einmal Polizist - immer Polizist" mit Worten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4602210

Am 9. Juli wird in Wattenscheid ein neues Sprichwort kreiert: "Polizei steht nicht immer drauf, steckt aber drin". Alles weitere zu dem dazugehörigen Einsatz im Stadtgarten und dem Zitat "Bruder, mach mal für 'n Zehner Gras klar" lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4647540



Unser diesjähriger bunter Jahresrückblick endet am 27. November mit dem im wahrsten Sinne tierischsten Hausfriedensbruch in der Geschichte der Herner Polizei - begangen von einem Huhn, das am Tatort sogar noch ein Ei legt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4776117

"Liebe Journalisten aus Nah und Fern, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir bedanken uns bei Ihnen mit diesem kleinen bunten Potpourri mal wieder für das große Interesse an unseren Pressemeldungen, wünschen uns allen ein ruhiges Weihnachtsfest, ein hoffentlich positiveres Jahr 2021 und versprechen weiterhin sehr viel Kreativität - auch bei den etwas ,schrägeren' Geschichten aus unserem Revier."



Pressestelle Polizei Bochum