In der vergangenen Woche, am 21. Januar, ist an der Schattbachstraße 79 in Höhe des Wertstoffhofes in Bochum ein 75-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Wir berichteten über diesen Vorfall unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4499026

Der schwer verletzte Bochumer ist am 23. Januar im Krankenhaus verstorben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand deutet das tragische Geschehen auf einen

Verkehrsunfall hin.

Ein Zeuge hatte sich nach der Veröffentlichung beim Bochumer

Verkehrskommissariat gemeldet.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Kommentar von Volker Dau:

Nun besteht absolute Dringlichkeit darüber zu klären und aufzuklären ob der evt. betroffene Fahrer mit seinem Pkw den Verletzten Fußgänger tatsächlich und wie berührt hat?

Wenn der vielleicht betroffene Fahrer nun entlastet oder belastet werden kann so sollte dies schnell durch Vermessung von Opferberührungen und evtl. Kontaktspuren am Fahrzeug in geeignetder Höhe ausgewertet werden!

Denn der jugendliche verdächtigte Fahrer sollte im Falle keiner Beteiligung so schnell wie möglich entlastet werden um nicht unnötig traumatisiert zu werden nachdem der Fußgänger traurigerweise auch noch tot ist!

Wenn er den Mann wirklich mit dem Fahrzeug berührt hat ist die Frage konnte er den überhaupt sehen oder ist der gegen das Fahrzeug gelaufen aus dem toten Winkel?

Erst dann könnte man von vermutlichem Unfallfahrer reden oder nicht und einem evtl. vom Gericht zu hlärenden weiteren Sachverhalt!

Konnte denn der Gestürzte sich noch zum Sachverhalt äußern?

Oder hat wirklich Jemand etwas konkretes gesehen plus evtl. Fahrzeugspuren vorhanden?