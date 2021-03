Die Polizei hat bei einem Einsatz in Bochum zwei Männer festgenommen.

Donnerstag: 4. März 2021

Im Bochumer Norden erfolgte ein Zugriff auf der Lothringerstr. in Bochum-Gerthe.

Tatverdacht:

Bedrohung mit einer Schusswaffe .

Das führte zwecks Eigenschutz zum Einsatz der Spezialsicherheitskräfte.

Die Tatverdächtigen:

Beide Männer wurden inzwischen vernommen. Der Hauptverdächtige sei bei dem Einsatz oberflächlich verletzt worden.Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden so Polizeisprecher Volker Schütte.