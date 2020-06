Die skurrilsten Geschichten schreibt das Leben und manche sind

schlimmer als die Polizei erlaubt.

Tatort:

Bochum-Hofstede Speicherstraße Samstag den 6.Juni gegen 15:30 Uhr.

Hier gingen zwei Streithähne aufeinander los weil der Mindestabstand

überschritten war.

Wie die Polizei Bochum berichtet soll ein 53jähriger gegen 15:30 in der

Schlange der Frischtheke des Supermarktes ausgeharrt haben.

Vom gebührenden Abstand von 1,5 Meter Mindestabstand während der

Corona Pandemie hatte er wohl noch nie gehört.

Dabei muss er einen 48-jährigen der ebenfalls in der Schlange stand

mächtig auf die Füße getreten sein.

Nachdem er sich wohl freundlichst vorstellte mit " Hau ab sonst gibt es

was auf die Fresse", ging der 53-jährige einen Schritt zurück .

Der 48 jährige Vordermann allerdings einen Schritt zu weit.

Nach dem Motto Brust oder Keule schlug er waghalsig mit einem zwei Kilo

schweren Stück argentinischen Rinderfilet

zu ,welches er in der Hand hielt.

Der Geschlagene gab sich allerdings nicht geschlagen und rief seinen

Freund und Helfer.

Natürlich rückte diese sofort an und befragte den Schläger.

Die Tat wurde dann auch eingeräumt aber keineswegs reumütig.

Nun gab es eine Anzeige wegen Körperverletzung .

Der 53-Jährige gab sich nun aber nicht geschlagen - sondern ließ sich

ärztlicherseits bestätigen - das er leichte Verletzungen davontrug.

Ich frage mich nun folgendes ...

Was war das nun Rinderwahn oder Corona ?

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an .