Stadt Bochum kontrolliert Geschwindigkeit

Die Stadt Bochum kontrolliert auch in der nächsten Woche wieder an verschiedenen Stellen in Bochum die Verkehrsgeschwindigkeit. Ziel ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Denn: Überhöhte Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache. Dabei haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass bereits eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit um einen Kilometer pro Stunde das Unfallrisiko um zwölf Prozent verringert. Aus diesem Grund führt die Stadt regelmäßige Kontrollen zur Verringerung des Geschwindigkeitsniveaus durch.

Daher wird zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden in der Woche vom 8. bis 13. Februar die Geschwindigkeit am Montag auf der Wittener Straße, am Dienstag auf der Hiltroper Straße, am Mittwoch auf dem Wilhelm-Leithe-Weg, am Donnerstag auf der Dr.-C.-Otto-Straße, am Freitag auf der Straße Am Gartenkamp und am Samstag auf der Herner Straße kontrolliert.



Die Auflistung ist nicht abschließend. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit kontrolliert die Stadt auch an weiteren Straßen.



