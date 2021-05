Täter-Duo bricht in Sonnenstudio ein - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Sie schlugen eine Scheibe ein und entwendeten Bargeld: Nach einem Einbruch in ein Sonnenstudio an der Riemker Straße in Bochum-Hofstede sucht die Polizei mit einer Zeugenbeschreibung nach einem Täter-Duo.

Am frühen Montagmorgen, 31. Mai, drangen die beiden Täter gegen 1.30 Uhr in das Ladenlokal ein und durchsuchten alle Räume. Als sie von einem Lieferanten gestört wurden, ergriffen sie die Flucht. Sie erbeuteten Bargeld.

So werden die Täter beschrieben: beide männlich, einer circa 30, der andere etwa 40 Jahre alt. Beide waren laut Zeugenbeschreibung auffallend "heruntergekommen" gekleidet. Einer trug einen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Polizei Bochum