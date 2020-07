In nur wenigen Sekunden wurde das Leben einer Familie zerstört.

Unglaublich:

Eine tödliche Attacke auf einen Busfahrer in Frankreich - weil er in der

Coronavirus-Pandemie auf den fehlenden Mundschutz hinwies.

Die Männer schlugen gnadenlos auf Philippe Monquillot ein, so dass er

seinen schweren Verletzungen erlag.

Noch eine Weile wurde Monquillot von Maschinen künstlich am Leben

erhalten .

Seine Ehefrau und seine drei Töchter nahmen Abschied.

Blankes Entsetzen macht sich breit - wenn ein Mensch sein Leben lässt -

nur weil er in Corona-Zeiten andere Menschen schützen möchte.

Wie furchtbar ist das ?

Inzwischen gab es nach Informationen des Radiosenders France Bleu fünf

Festnahmen.

Der Sender beruft sich auf die zuständige Staatsanwaltschaft.

Dagegen spricht AFP unter Berufung der Polizei von nur einem bereits

festgenommenen.