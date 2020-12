Unter einem Vorwand haben sich Trickbetrüger in Bochum-Grumme Zugang zur Wohnung einer 73-Jährigen verschafft und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter.

Die Täter - ein Mann und eine Frau - überraschten die Seniorin am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 12.40 Uhr vor ihrer Wohnung im Bereich Heckertstraße. Erst boten sie ihr an, die Einkäufe hochzutragen, in der Wohnung behaupteten sie dann, sie seien Polizisten. Während der Mann die Bochumerin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte die Frau offenbar die Wohnung.

Als das Paar wieder gegangen war, bemerkte die 73-Jährige, dass sie Bargeld gestohlen hatten.

So werden die Täter beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 175-185 cm groß,

sportliche Figur, sprach Hochdeutsch, dunkle, kürzere Haare,

bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen

Hose.

2. Person: weiblich, ca. 25 - 35 Jahre alt, ca. 155 - 165 cm groß,

normale bis kräftige Figur, sprach Hochdeutsch, hat wenig

gesprochen, dunklere Hautfarbe, schwarze längere Haare, Dutt,

bekleidet mit schwarzer Jacke und Hose.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung! Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

