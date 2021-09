Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Bochum am Sonntagabend, 5. September, sind fünf Menschen leicht verletzt worden - unter den Verletzten waren auch zwei Kinder.

Gegen 20.50 Uhr fuhr ein 18-jähriger Bochumer zusammen mit seinem Beifahrer (19, ebenfalls aus Bochum) die Industriestraße in Richtung Werner Hellweg unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte er, geradeaus über den Werner Hellweg auf die Autobahnauffahrt zur A43 in Richtung Münster zu fahren. Zeitgleich war eine 25-jährige Wittener Autofahrerin zusammen mit zwei Kleinkindern (2 Jahre, 6 Monate) auf dem Werner Hellweg in Richtung Laer unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Das Auto des Bochumers wurde durch die Kollision um 180 gedreht und auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen und ein Ampelmast beschädigt.

Alle Beteiligten wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt, das sechs Monate alte Kind blieb zunächst stationär zur Beobachtung.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.