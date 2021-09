Bei einem Abbiegeunfall in Bochum-Langendreer am Mittwochnachmittag, 29. September, ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben.

Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Transporterfahrer aus Bochum die Elsterstraße in Richtung "Alte Bahnhofstraße". Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte er an der Einmündung, nach links in die "Alte Bahnhofstraße" abzubiegen, wo es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (60 Jahre, aus Gelsenkirchen) kam. Aus welcher Richtung die Frau kam, ist derzeit noch unklar.

Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Rad des Transporters überrollt. Die Gelsenkirchenerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Nach Erstversorgung vor Ort brachte sie ein Rettungswagenteam in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie intensivmedizinisch aufgenommen wurde. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.