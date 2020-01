Aufgrund von Vandalismus ist die Sonderausstellung „Die Rückkehr des Wolfes nach NRW“ im Bochumer Tierpark geschlossen.

Meine Güte – wer macht so was? Und warum machen Menschen so etwas?

Ich versteh die Welt nicht mehr, eine Respektlosigkeit greift um sich, da fehlen einem wirklich die Worte.

Der Bochumer Tierpark ist sehr beliebt .. und bekannt. 345.200 Menschen kamen im Jahr 2019 und stellten damit einen Besucherrekord auf.

Ja – unser Tierpark kann sich absolut sehen lassen, wird aber leider auch immer öfter Opfer von Zerstörungen.