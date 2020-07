Verdacht einer Fliegerbombe am "Marmelshagen" in Hofstede - Erstinformation

An der Straße "Marmelshagen" in Bochum Hofstede besteht der Verdacht, dass sich eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg im Erdboden befindet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg plant den Verdachtspunkt am Dienstag ( 14. Juli ) freizulegen.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden Evakuierungsmaßnahmen erforderlich.

Anwohner, die im Falle eines Fundes von einer Evakuierung betroffen wären, werden bereits am heutigen Sonntag, 12. Juli durch Hinweisschreiben informiert. Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte befestigten die auffälligen roten Zettel an den betroffenen Hauseingängen.

Weitere Informationen zur geplanten Kampfmittelsuche gibt es unter:

https://www.bochum.de/Feuerwehr-und-Rettungsdienst/Im-Notfall/Kampfmittelfunde?

Zudem wurde ein Bürgertelefon eingerichtet: ☎️ 0234 / 910 - 3333