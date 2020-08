Heute Morgen, um 5:45 Uhr, meldete die Polizei in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum einen Verkehrsunfall mit einer unklaren Anzahl von beteiligten Pkw.



Der Einsatzort war auf der A40, Höhe Ruhrstadion, in Fahrtrichtung Dortmund. Von allen drei Feuer- und Rettungswachen wurden Einsatzkräfte alarmiert. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Löscheinheit Bochum-Mitte wurden alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen bestätigte sich die gemeldete Lage, zwei Pkw waren miteinander verunfallt.

Zum Glück war niemand von den insgesamt vier betroffenen Personen eingeklemmt oder schwer verletzt. Der Brandschutz musste sichergestellt und beide Fahrspuren kurzfristig gesperrt werden. Nach einer medizinischen Untersuchung durch den anwesenden Notarzt verblieben alle am Unfall beteiligten Personen an der Einsatzstelle. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlung aufgenommen. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 40 Einsatzkräfte

Feuerwehr Bochum