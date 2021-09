Wo ist Elisabeth P. aus Bochum? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die 69-Jährige wohnt in einem Seniorenzentrum in der Bochumer Innenstadt. Zuletzt war sie dort am Donnerstagabend, 16. September, gesehen worden. Es ist möglich, dass sie sich im Bereich ihrer ehemaligen Wohnanschrift in der Nähe des Bergmannsheils aufhält.

Elisabeth P. ist 168 cm groß, schlank und hat kinnlanges, braunes Haar. Zuletzt trug sie ein helles Oberteil mit Kapuze und eine pinkfarbene Hose.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) sowie jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise.