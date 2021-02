Die Brandserie geht weiter:

Wieder brennen Strohballen in Bochum dieses mal musste die Feuerwehr in Querenburg tätig werden. Eine Brandserie hält Bochum zur Zeit in Atem. In drei aufeinanderfolgenden Nächten brannten Strohballen auf Reiterhöfen. Am Donnerstag auf Freitag brannten dann rund 200 Strohballen neben dem Reiterhof Rumberg in Querenburg - direkt an der Stadtgrenze Witten. 40 Pferde stehen auf dem Reiterhof aber immerhin blieben Mensch und Tier unversehrt. Es war eine Polizeistreife die auf das Feuer gegen 23:30 aufmerksam wurde. Der Brandstifter ist offenbar knapp entkommen. Erst am Freitagmorgen war das Feuer gelöscht. Bis weit 1.30 Uhr, waren 73 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Dann übernahmen 27 Mitglieder der ,,Freiwilligen " aus Querenburg und Langendreer . Der Strohballenbrand in Querenburg ist nun der vierte in Bochum innerhalb von acht Tagen.

Zeugen gesucht:

Kontakt zur Polizei :

Telefon: 0234/909-41 10 oder 44 41 .

Quelle:

Funke-Medien