Karneval um jeden Preis.

Im Ortsteil Marienberg im sächsischen Erzgebirgskreis scheint es so als seien die Jecken los. Ohne Beachtung der Hygienemaßnahmen hatten sich Feiernde am Sonntag zum Ski-Fasching verabredet. Was sind das für Narren im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte sich um 100 Personen. Närrische Verkleidung ja - Mundschutz nein - Abstand natürlich nicht. Mit Eintreffen der Polizei war der Spuk schnell vorbei. Ein Großteil der Karnevalisten türmte blitzeschnell auf seinen Skiern.

Na dann :

Hals und Beinbruch .

In Baden-Württemberg feierten über 200 Menschen .Bei der Auflösung durch Polizeieinsatz reagierten diese mit Unverständnis.

Quelle :

Merkur.de