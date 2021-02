Mühlheim an der Donau :

Für 14 Personen hieß am 16. Januar das wandern ist des Müllers Lust. Ein gemeinsamer Ausflug, gesellig in einer kleinen Hütte eingekehrt. So hat man Stundenlang seinen Spaß .Wie unter anderen die ;;Bild " berichtet und die ,,Schwäbische Zeitung " berichtet gilt diese Wandergruppe als Urheber einer 7- Tages- Inzidenz von 910.Einmal passiert werden Kontakte verschwiegen, Quarantäne von positiv getesteten nicht eingehalten. Das ist für mich nicht nur ein Verstoß gegen das Infektionsgesetz sondern ...

"Fahrlässige Körperverletzung".

Anmerkung:

Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Infektionsgesetz.

Es geht nicht mehr um ein Bußgeld ,sondern um Straftatbestände.