Wie kommt dieser goldene Löwe auf die Skater-Anlage an der Straße "Auf dem Esch" in Wattenscheid?



Wo und wann wurde er möglicherweise gestohlen? Stand er vielleicht irgendwo vor einem chinesischen Restaurant? Noch weiß das niemand!

Am heutigen 23. Juni, gegen 7 Uhr, wurde die circa ein Meter und 30 Kilogramm schwere Skulptur auf einer der Skater-Rampen entdeckt.

Der Besitzer wird gebeten, sich auf der Polizeiwache in Wattenscheid (Tel.: 0234 / 909-3221) zu melden.