Das Tragkleid.

Im 19.Jahrhundert trugen Säuglinge beiderlei Geschlechts Kleider bis zu den

Füßchen.

In der Regel trug man dieses im ersten Lebensjahr.

Aufgrund der länge auch ideal als Decke um die lieben Kleinen zu wärmen.

Nach dem Tragkleid kam das Jahreskleid das von Jungen und Mädchen

bis zum dritten oder vierten Lebensjahr getragen wurde.

Oft einem Kittel ähnlich weil auf den Rücken geöffnet .

Hosen für Kinder waren weitgehend unbekannt.

Das hatte einen eher praktischen Hintergrund ,denn so konnten die

Kinder schneller allerorts ihre Geschäfte verrichten.

Es ging um die Hygiene allgemein - die sich damals als schwierig erwies.

Bis zum vierten Lebensjahr konnte man an der Kleidung keinen Unterschied

zwischen Jungen und Mädchen erkennen.

Da Kleidung oft Wochenlang nicht gewaschen wurde,

musste sie strapazierfähig sein und möglichst dunkel in den Farben.

Im Winter gab es Leibchen und furchtbar kratzende Strümpfe.

Schuhe gab es schon mal von der großen Schwester.

Opa berichtete oft schmunzelnd aus einer Zeit wo die Jungs noch Kleider

trugen.

Und was meint ihr zu sehen?

Mädchen oder Junge ?

Wer ist es überhaupt?