Bochum feiert in diesem Jahr sein 700-jähriges Stadtjubiläum. Das Designstudio Steinert hat dafür das passende Signet gestaltet. 31M wurde mit dem Design des offiziellen Jubiläums-Trucks beauftragt. Mit der Jubiläums-Botschaft in XXL und der markanten Stadtsilhouette rollt in Kürze ein Auflieger des 31M-Kunden Spedition Wiechers durch NRW und das Ruhrgebiet.

Und welcher Spruch passt schon besser auf einen Anhänger für Bochum als die Textzeile aus der Grönemeyer-Hymne? Bochum: Ich häng an dir!

Das Jubiläumsdesign und unser Truck werden aktuell auch im Design Tagebuch vorgestellt.