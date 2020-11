Freudige Botschaft zum Wochenstart: Auch in diesem Jahr wird es wieder unseren beliebten Jahreskalender der Feuerwehr Bochum für das Jahr 2021 geben

Eine kleinen Vorgeschmack bietet die unten gezeigte Collage.

Foto: Feuerwehr Bochum

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz



Gemeinsam mit dem Stadtfeuerwehrverband Bochum e.V. haben wir 250 Exemplare bestellt, die in den nächsten Tagen bei uns eintreffen werden. Wenn ihr Interesse an einem Exemplar habt, könnt ihr diese ab sofort per Mail ( feuerwehr-pressestelle@bochum.de ) bei uns reservieren.



Wichtig: Die Kalender müssen bei uns an der Hauptfeuerwache abgeholt und bezahlt werden. Der Stückpreis beträgt 6€.

Wie immer gilt, wer sich früh meldet, hat eine Chance auf ein Exemplar, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Feuerwehr Bochum