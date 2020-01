Ja, ich bekenne mich. Ich schau mir das Dschungelcamp an und hab offen zugegeben meinen Spaß daran.

In dieser Staffel allerdings, geht es nicht so lustig zu. Munter macht zwar die Danny weiter, aber sobald sich ihr eine Schlange oder Ratte auch nur ansatzweise nähert, benimmt sie sich wie ein Star und will nur noch raus. Die Elena – benimmt sich dagegen wie einer Diva. Und wenn sie nicht gerade heult, dann lamentiert sie oder lästert sich und den anderen einen ab.

Aber sie kann auch richtig draufhau´n.. Verbal natürlich, is´doch klar. OleOle-OleOla.

Der arme Svenimann - hat so was von auf die Glocke gekriegt, der passt in keine Boxer-Shorts mehr rein. Und alles nur wegen so einer doofen Feldflasche, die er verwechselt oder nach der er im Affekt fälschlicherweise gegriffen hat und die ihm gar nicht gehört. Uaaah, aber der Elena. Wie meistens, voll auf Krawall gebürstet, hat sie sich beschwert. Man könnte auch sagen ´entleert`, so wie sich sich gegenüber der Kamera und den Millionen Zuschauern ausgekotzt hat. Ein Beispiel hätte sie sich an Schneewittchen nehmen können, oder sollen, die damals nicht so einen Lauten gemacht hat und höflich und gesittet nachfragte, welcher Zwerg von ihrem Gäbelchen gegessen, aus ihrem Glas getrunken und wer in ihrem Bettchen geschlafen hat.

Ganz anders bei Elena. Weder hat jemand auf ihrer Pritsche gelegen, noch irgendwer aus ihrer Dose gegessen. Lediglich aus ihrer Feldflasche hat der Zwerg vielmehr der Sven getrunken – und das auch nur aus Versehen. Meine Güte, Wasser war drin .. sonst nix.

Egal – Elena wollte sich künstlich aufregen, eigentlich war´s echt, und lauthals den hygienischen Zustand der Feldflasche anzweifeln. Auf gut Deutsch gesagt, sie hat sich angewidert gefühlt und dies auch mehrmals betont. Auf den Vorschlag von Raul, die Flasche mit kochendem Wasser auszuspülen und somit keimfrei zu machen, wollte sie einfach nicht eingeh´n. Nein, sie wollte eine neue Flasche, mit Appell an das RTL-Team, und den Sven zur Sau machen, das wollte sie auch. Was sie ja dann auch gemacht hat.

Und Sven? Der hat ihr daraufhin beinahe gehemmt empfohlen, sich vom Acker zu machen.

Das war natürlich zu viel für Diva Elena, die nicht anders konnte, als sich heulend auf ihrer Pritsche zu räkeln und einen Live-Act abzuziehen.

Für Danny, die alles andere als Elenas Busenfreundin ist und vermutlich auch niemals eine sein wird (wer die Sendung verfolgt, weiß ja warum), muss wohl das 5-fache Mutterherz einen Satz gemacht haben. Nene - nicht vor Freude, der elendige Gefühlsausbruch tat ihr wirklich leid. Intuitiv erklärte sich Danny bereit, der in Tränen aufgelösten Elenda beizustehen und mit wenigen Worten wieder aufzubauen.

Ja – das war meine Wahrnehmung von gestern .. mal schau´n, wie´s heute weitergeht .. im Camp.