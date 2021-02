Mal ehrlich...Darauf haben wir doch alle gewartet. Schnee. Und nicht nur leicht gezuckert. Was in der Nacht zu Sonntag (gottseidank) und noch während des ganzen Tagen herunter kam, war doch einfach klasse. Der Eisregen am Samstag Abend war natürlich weniger schön. Spiegelglatte Strassen und Gehwege und Autos im neuen Look vom Eisregen. So manch einer hatte seine liebe Müh, die zugefrorenen Autotüren aufzubekommen und die Scheiben vom Eis zu befreien.