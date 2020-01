1917:

Der erste Weltkrieg befindet sich im April 1917 auf seinem schrecklichsten ,

nein, grausamsten Höhepunkt.

In Nordfrankreich belagern sich deutsche und britische Einheiten

in ihren Schützengräben ausharrend ,ohne nur einen Schritt vorzurücken.

Die Moral der Truppen am Boden.

Frankreich 1917 :

Briten und Deutsche liefern sich mitten im Ersten Weltkrieg einen erbitterten Stellungskampf.

Zwei britische Soldaten Schofield und Blake erhalten den Auftrag ihres

Kommandanten eine Nachricht an ein anderes Bataillon zu überbringen.

Eine Nachricht um zu verhindern ,dass ihre Einheit in eine Falle der

Deutschen gerät.

1600 Leben retten - darunter auch Blakes Bruder - dass bedeutet

mitten durch das vom Feind besetzte Land.

Oscarpreisträger Sam Mendes Film zeigt uns den unglaublichen Weg

zweier Soldaten (von denen einer sein junges Leben lässt).

und bleibt als Regisseur ganz eng bei seinen Hauptfiguren.

Beeindruckend ...



Der Beginn :

Noch ist die Idylle trügerisch.

Strahlend blau der Himmel, friedvolle Landschaften im satten grün.

Kurz täuscht der Film - und der Zuschauer glaubt kaum - das hier bald

einer der blutigsten Kämpfe der Menschheitsgeschichte ausgefochten

wird .

Das er Alltagswelt der Schützengräben erlebt und ständig dem Tod begegnet.

Der Zuschauer spürt Krieg - er erlebt ihn mit .

Eine fesselnde Handlung :

Um sich von dieser fesselnden Handlung zu lösen, ist schon nach kurzer Zeit

bei ,,1917" nicht mehr möglich.

Wir sehen Bombenkrater, Stacheldraht und Kampflinien von Leichen

gesäumt.

Ortschaften flammenerleuchtet , zerbombt , diffus im Schein der Flammen.

Durch den Eindruck eines ,,One-Shot" wird diese lebensgefährliche Mission,

die nun keine Minute vergessen lässt , dass es sich um einen Krieg handelt

zu etwas "Unglaublichen ".

Hier wird dem Kinobesucher vermittelt ,hier wird über Sinnhaftig - und

Sinnlosigkeit das Tuns des Krieges nachgedacht.

One - Shot :

Sogenannte One-Shot-Filme gibt es in der Filmgeschichte einige,doch es gab

noch keinen des Ausmasses von ,,1917."

Er ist der erste One -Shot-Film ,in den sich über eine so weite Strecke bewegt wird.

,,Ein bisschen Magie ,viel Vorbereitung ",so nennt es Mendes.

Beachtlich zu sehen wie beide Soldaten immer weiter durch die Szenerie

treiben.

,,1917" ist ganz großes Kino, hier werden neue Maßstäbe gesetzt.

Technisch und erzählerisch ,Bilder klar und deutlich, nie überlagert

und voller Emotionen.

Der Film läuft fast komplett in der Echtzeit ab - und wirkt als wäre er

zusammengeschweißt.

Es gibt atemberaubende Momente, geschaffen durch Musik und Bild

und obwohl diese Art von Film nicht so ganz meins ist ...

(Ich begleitete meinen Mann)

,,1917" war so intensiv, dass selbst ich - die Kriegsfilme eher links liegen lässt ,

überzeugt wurde, das dies ganz großes Kino war .

Orginaltitel: 1917

Start: 16.01.2020

FKS: 12

Regie: Sam Mendes

Genre: Kriegsfilm, Drama

Tags :

Erster Weltkrieg, Sam Mendes, Bruderschaft Soldaten, Nominierung Oscar 2020

Darsteller: George MacKay, Mark Strong, Colin Firth,Benedict Cumberbatch.