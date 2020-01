Hätten es die Bürgerreporter gewusst,

Heute am 24 Januar ist der Namenstag von Franz von Sales. Der 1567 in Thorens-Glières geborene und 1622 in Lyon gestorbene Francois de Sales ist seit 1922 der Schutzpatron der katholischen Journalisten.

Ich wünsche allen Bürgerreportern auch anderer Konfessionen, dass ihr gut Behütet durch Jahr kommt.