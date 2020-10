Der Stadtspiegel Bochum feiert sein 40-jähriges Bestehen. Grund genug, Rückschau zu halten, was zwischen 1980 und 1999 in Bochum geschah.

1980

Der Kemnader See zwischen Bochum, Hattingen und Witten wurde freigegeben. Er ist der jüngste von sechs Ruhrstauseen.

1981

In der ehemaligen Schlosserei der Zeche Prinz Regent eröffnete im November die „Zeche“ als Veranstaltungsort und Diskothek.

1982

Die ehemalige Pestalozzi-Schule wurde in das Kulturhaus Thealozzi umgewandelt. Die unterschiedlichsten Gruppen fanden hier ihre Heimat. Ein Schwerpunkt ist Theater, aber auch Musik, Film und Bildende Kunst erhalten Raum zur Entfaltung.

1983

Im März eroberte die Bochumer Band „Geier Sturzflug“ mit ihrer Single „Bruttosozialprodukt“ die deutschen Charts. Der Tonträger schaffte es bis auf Platz eins der Singlecharts und wurde mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

1984

Im August veröffentlichte Herbert Grönemeyer sein fünftes Album „4630 Bochum“. Keine andere Langspielplatte verkaufte sich in Deutschland 1984 besser. Der Titelsong entwickelt sich bald zur inoffiziellen Hymne der Stadt.

1985

Die Bochumer Band „Fritz Brause“ schaffte es mit ihrer LP „Shilly Shally“ bis auf Platz 5 der Albumcharts. Der Titelsong avancierte zum Radiohit.

1986

Im September fand erstmals Bochum Total statt, damals auf nur zwei Bühnen. Heute gehört es zu den größten Rock-Pop-Festivals in Europa.

Der Bahnhof Langendreer eröffnete als soziokulturelles Zentrum. Es bietet seinen Besuchern Gastronomie, eine Diskothek, ein Kino und Versammlungsräume. Die Räumlichkeiten der Diskothek werden auch für verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte und Comedy genutzt.

1987

Donezk in der Ukraine ging eine Städtepartnerschaft mit Bochum ein. Die Stadt Donezk liegt im Zentrum des Kohlereviers Donbass. Auch Sheffield (seit 1950), Oviedo (seit 1980) und Nordhausen (seit 1990) sind mit Bochum städtepartnerschaftlich verbunden. Seit 2019 gibt es zudem eine Partnerschaft mit der japanischen Stadt Tsukuba.

1988

Erstmals wurde das Musical „Starlight Express“ in Bochum aufgeführt. Ein weiteres Novum: Es wurde ein Gebäude errichtet, in dem ausschließlich ein Stück aufgeführt werden sollte – das Starlight Express Theater.

Der VfL Bochum unterlag Eintracht Frankfurt im Endspiel des DFB-Pokals mit 0:1.

Auf Initiative des ersten Bischofs des Ruhrbistums, Franz Kardinal Hengsbach, wurde 1988 das Zisterzienserkloster in Stiepel gegründet. Nach zahlreichen Klostereintritten gilt die Gründung heute als Erfolg.

1989

Die Stadtbahnlinie U35 von Bochum Hauptbahnhof nach Herne Schloss Strünkede wurde im September eröffnet. Damit wurden zum ersten Mal zwei Städte unterirdisch miteinander verbunden. Im November 1993 wurde dann auch der Abschnitt Bochum Hauptbahnhof-Hustadt in Betrieb genommen.

1990

Gemeinsam mit Dortmund war Bochum Austragungsort des ersten gesamtdeutschen Turnfestes.

Das Museum Situation Kunst (für Max Imdahl) wurde fertiggestellt. In der Dauerausstellung sind bedeutende Werke der Gegenwartskunst zu sehen.

1991

Am 13. September des Jahres wurde das Prinz-Regent-Theater eröffnet. Das Theater hat seinen Namen von der früheren Zeche, auf deren Areal es residiert. Das freie Theater ist eine der führenden Produktionsstätten für professionelles Off-Theater in Nordrhein-Westfalen.

1993

Die Städte Bochum, Hattingen, Herne und Witten schlossen sich zur Region Mittleres Ruhrgebiet zusammen. Gemeinsam entwickelt man Konzepte für die Bereiche Arbeitsmarkt, Kultur- und Medienwirtschaft, Technologie, Frauenförderung, Einzelhandels- und Zentrenentwicklung und regionales Marketing.

Seit 1990 hatte es im vereinten Deutschland zwei vierstellige Postleitzahlensysteme gegeben. Im Jahre 1993 wurde ein komplett neues fünfstelliges System für ganz Deutschland eingeführt - die "4630" ist Geschichte. Bochums Postleitzahlen beginnen stets mit den Ziffern „44“, wobei die Postleitzahlengebiete sich nicht mit den Ortsteilen decken.

Nach 22 Jahren in der Ersten Bundesliga stieg der VfL Bochum erstmals in die Zweite Liga ab.

1994

Im Jahre 1994 gründete der bekannte TV-Schauspieler Jochen Schröder das gewerbliche Boulevardtheater Comödie. Die am Ostring ansässige Bühne musste im Frühjahr 2010 schließen.

1997

Der VfL Bochum erreichte den UEFA-Pokal. Im Jahr 2004 gelang dem Verein dies ein zweites Mal.

1998

Mehrere Tausend Besucher erlebten den ersten Sparkassen Giro live an der Strecke. Das internationale Radrennen mit hochkarätigen Profiteams findet regelmäßig am zweiten Wochenende nach Beendigung der Tour de France in Bochum statt.