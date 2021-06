Es war einmal :

8.Juni 1321 Bochum erhält auf Burg Blankenstein die erweiterten Handlungs -Selbstbestimmung-und Marktrechte.

Weilenbrink.

Ein besonderer Tag der den Beginn des Werdegangs der Stadt - und jährt sich im Corona-Jahr 2021 zum 700sten Mal.

Gebührend feiern wollten wir Bochumer*innen am 8.Juni - leider hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Aber wir Bochumer sind ja clever - geht es nicht an einem Tag - feiern wir eben das ganze Jahr.

Was am 8.Juni beginnt und wie es weitergeht findet ihr unter:

www.bochum-700.de

http:/www.bochum-tourismus.de .

Das wir erst unser Jubiläum im September feiern das dürfte durch zwischendurch Highlights schnell überbrückt sein. Der blau-weiße Fahnenschmuck in der Innenstadt passt schon einmal. Unser VfL Bochum befindet sich wieder in der ersten Liga - die Inzidenz in Bochum sinkt und gefeiert wird dann eben Im September.

Bochum:

ca .364.000 Einwohner

Bochum Chronologische Übersicht:

1041 :

Erwähnung in einer Urkunde des Erzbistums Köln als Reichshof.

1243 :

Bochum wird märkisch nach Friedensvertrag zwischen Adolf I. von der Mark und Dietrich von Isenberg.

1321 :

Verleihung einer wichtigen Urkunde durch Graf Engelbert II von der Mark.

1388:

Große Dortmunder Fehde.

1398:

Bochum gehört bis 1614 zur Grafschaft, später Herzogtum Kleve.

1517 :

Brandkatastrophe verwüstet Stadt und Kirche.

1537:

Erste Nachricht über Steinkohlenbergbau.

1614:

Bochum gelangt in Besitz der preußischen Hohenzollern und wird brandenburgisch.

1618-1648:

30igjähriger Krieg ,spanische Truppen in Bochum.

1659:

Einweihung der Pauluskirche.

1673:

Besetzung durch französische Soldaten im Französisch-Niederländischen Krieg.

1735:

25 Bergwerke und knapp 120 Bergleute.

1756-1763:

Siebenjähriger Krieg ,mehrfache Besetzung.

1763:

Frieden von Hubertusburg ,Bochum ist total verarmt.

1770:

Entstehung Knappschaftskasse.

1780:

Ruhrschifffahrt beginnt.

1784:

Erscheinen der "Jobsjade" verfasst von Dr. Arnold Kortum.

1790:

Stadtgrundriss von Carl Arnold Kortum.

1794:

Fertigstellung Landstraße von Essen über Steele und Bochum nach Witten.

1802:

Erste Dampfmaschinen im Ruhrkohlebergbau ( Zeche Vollmond).

1806:

Truppen Napoleons besetzen Bochum.

Bochum zählt zum Arrondissement Dortmund im Ruhrdepartment.

1815:

Napoleons Vorherrschaft gebrochen .Preußische Gesetze ab 1.Januar 1815.

1816:

Märkische Bergbauschule in Bochum.

1817:

Der Kreis Bochum wird gebildet.

1829:

Wochenblatt für Kreis Bochum erscheint.

1842:

Jacob Mayer gründet Meyer & Kühnen ,späterer Bochumer Verein.

1842:

Teufe des ersten Tiefbauschachts Westfalens. Erreichen des ersten Flöz. Einführung der Revidierten Städteordnung. Bürgermeister Wahl von Max Grewe.

1851:

Gründung Bochumer Eisenhütte.

1855:

Gründung Bochumer Gasanstalt.(erstes in Westfalen)

1856:

Genehmigung Gaslaternen.

1858:

Einwohnerzahl Bochum 8797 .

1860:

Anschluss an Bahnstrecke Witten/Dortmund -Oberhausen/Duisburg .

Gründung der höheren Töchterschule.

1866:

Einrichtung Arbeitersiedlung Stahlhausen.

1870:

Einwohner 17.585.

1871:

Ruhrwasser - Wasserleitung Verlegung.

1872:

Gründung Aktiengesellschaft Westfälische Volkszeitung.

1874:

Der Bochumer Stadtpark entsteht. Anschluss an die Bahnstrecke Osterrath-Dortmund Süd. Eröffnung Zweigstelle Essen - Wattenscheid-Bochum.

Arbeiterwohnheim Stahlhausen eröffnet.

1876:

Bochum wird kreisfreie Stadt.

1890:

Bergmannsheil erstes Unfallkrankenhaus der Welt.

1892:

Gymnasium Ostring Landgericht Bochum.

1894: Badeanstalt Marienstraße.

1896 : Gründung Blau-Weiß Schwimmbad.

1898:

Tod von 116 Bergarbeitern auf Carolinen-Glück.

1899:

IHK bekommt eigenes Gebäude /Bau der Dahlhauser Schwimmbrücke.

1902:

Bau der Jahrhunderthalle.

1904:

Bochum wird Großstadt.

Einige Postkarten gibt es noch.

1908:

Eröffnung Apollo-Theater.

1910:

Einweihung Bismarck-Turm.

1919:

Gründung Bochumer Bühne .

Erste Kommunalwahlen.

1921:

Erwerb des Hauses Kemnade.

1923:

Besetzung durch französische Truppen.

1924:

Eröffnung Rennbahn Hattinger Straße .

1926:

Eingemeindungen :

Bochum hat nun 322.514 Einwohner.

1930:

Gründung Deutsches Bergbaumuseum.

1931:

Eröffnung des neuen Bochumer Rathauses.

1932:

In Bochum und Wattenscheid zählen nur 1.288 Personen zur jüdischen Religionsgemeinschaft.

1933:

Gründung Tierpark.

1933.

Beginn der Zeit des Nationalsozialismus.

Verhaftung politischer Gegner.

1935:

Im Kaufhaus Kortum liegt ab 1935 die Bescheinigung über den erfolgreichen Arisierung aus.

1938:

Pogromnacht:

Verschleppung erster jüdischer Bürger. Zerstörung von Eigentum.

1940/1942 /1943 Bau von Luftschutzbunkern.

1943:

150 Bombenangriffe auf Bochum.

550.000 Bomben fallen auf Bochum.

1944:

32.500 Zwangsarbeiter*innen in Bochum - es gibt 100 Lager.

1945:

Einmarsch der Amerikaner.

1948:

Gründung der WAZ.

WAZ : Endlich Arbeit.

1953:

Wiedereröffnung des Schauspielhauses.

1956:

Graetz Werke eröffnen.

1957:

Neu eingerichteter HBF geht in Betrieb.

Bochum HBF.

Signale des Satelliten wurden in der Bochumer Sternwarte empfangen.

Einweihung:

Hildegardis Schule.

1960 :

Adam Opel wird gebaut.

Das Museum Bochum eröffnet.

1962:

3 Produktionsstätten von Opel eröffnet.

Erste geordnete Mülldeponie Deutschlands in Bochum.

1964:

Planetarium.

1965:

Ruhruniversität.

1967:

Musikschule.

1971:

Aufstieg VfL Erste Liga .

Eröffnung:

Erich-Kästner Schule erste Gesamtschule.

1973:

Stilllegung Zeche Hannover

1974:

Erste S Bahn.

1975:

Eingemeindung Wattenscheid

1977:

Gründung Eisenbahnmuseum.

1979:

Erste Stadtbahnstrecke .

Eröffnung Ruhrstadion.

1980:

Freigabe Kemnader See.

1984:

Herbert Grönemeyer hat seinen Erfolgshit

"BOCHUM" am Start.

1986:

Bochum Total.

Gründung der Matthias-Claudius-Schule für Behinderte und Nichtbehinderte.

1988:

Starlight Express.

Bild vom Bild:

WAZ Geschäftsstelle.

1989:

Eröffnung der Stadtlinie U35.

1990:

Fertigstellung der Situation Kunst ( Max Imdahl)

2003:

Einweihung RuhrCongress.

2004:

Adam Opel baut Arbeitsplätze ab.

2006:

Die Linien 302/306/310 der Bogestra werden unter die Erde gelegt.

2007:

Synagogeneinweihung.

2009:

Gründung Hochschule für Gesundheit.

2015:

Opel stellt Automobilproduktion in Bochum ein.

2016 :

Erstes öffentliches Konzert im Annelise Brost Musikforum.

2020:

In Bochum gibt es einen ersten bestätigten Corona - Fall.

Corona hat die Stadt fest im Griff.

Eine Stadt bleibt Zuhause die Straßen sind wie ausgestorben.

2021:

Bochum feiert seinen 700hundertsten der VfL Bochum befindet sich wieder in der ersten Liga die Inzidenzzahlen gehen zurück .

Unsere Stadt beginnt wieder zu pulsieren - die Menschen sind voller Hoffnung.

Bei uns zählt das Wir.

Quelle:

Wikipedia

und etwas Allgemeinwissen.