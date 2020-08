Der Platz vor der Ladenzeile am Rosenberg wird zu einem Quartiersplatz umgebaut. Diese Woche geht es los.

Vor 50 Jahren entstand die Ladenzeile am Rosenbergplatz. Seitdem hat sich wenig getan; eine Modernisierung ist längst überfällig. Die soll nun in Angriff genommen werden. „Es ist notwendig, etwas zu tun“, sagt Bochums Oberbürgermeister Eiskirch.

Umbau am Rosenberg war längst fällig



Um das Gelände herum hat sich in den letzten Jahren einiges getan. So wurden die Häuser rund um den Platz von außen neu gestaltet, was den Stadtteil aufwertet. „Das war eine besondere Herausforderung. Hier haben öffentliche und private Stellen Hand in Hand gearbeitet“, so Eiskirch weiter. Auch findet der Oberbürgermeister lobende Worte für das Engagement der Anwohner, die sich aktiv in die Planungen für den neuen Platz im Jahr 2018 mit einbringen konnten.

„Ich bin froh, dass die Bauarbeiten nun beginnen“, sagt Bezirksbürgermeister Heinrich Donner, der ebenfalls das Engagement und Interesse der Anwohner am Rosenbergplatz lobte. Hier hat sich die Arbeitsgemeinschaft Rosenberg zusammen mit 25 weiteren Kirchenvertretern, Parteien und vereinen vor Ort engagiert und ihre Wünsche für das rund 2000 qm² große Areal gesammelt. Diese Ideen hat das Landschaftsarchitekturbüro Teschner aus Dülmen in einem Plan eingearbeitet.

Nutzbarer Quartiersplatz soll entstehen



So soll ein multifunktional nutzbarer Quartiersplatzes entstehen. Ebenfalls sieht der Entwurf einen Fahrradstellplatz und ein Sitzbanksystem vor. Das Bücherregal soll wiederaufgenommen werden. „Uns ist wichtig, dass der Baumbestand bestehen bleibt“, beruhigt Eiskirch die anwesenden Anwohner. Der Quartiersplatz soll zum Jahreswechsel fertig sein.