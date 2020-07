„Die erste Idee zu meinem neuen Roman 'Verschluckt' kam mir im Herbst 2019 bei einer Lesung in Holzwickede“, erinnert sich der Bochumer Krimiautor Arne Dessaul. „Verschluckt“ ist der nunmehr fünfte Band der Reihe um Kriminalhauptkommissar Helmut Jordan.

In Holzwickede begegnete er am besagten Abend einem Mann, der einst bei einem Wolfenbütteler Hersteller von Kräuterlikör gearbeitet hat – Dessaul selbst absolvierte dort in den achtziger Jahren eine Ausbildung zum Kaufmannsgehilfen. In „Verschluckt“ rankt sich eine komplexe Geschichte um den Kräuterlikör „Hexenschluck“, der ebenfalls in Wolfenbüttel hergestellt wird. Dabei werden die Rätsel, die am Ende des Romans „Bauernjäger“, des zweiten Teils der Helmut-Jordan-Reihe, offen bleiben, zumindest teilweise gelöst.

„'Verschluckt' habe ich relativ schnell geschrieben“, blickt Arne Dessaul, der im Hauptberuf die Online-Redaktion der Ruhr-Universität leitet, zurück. Parallel dazu wollte er eigentlich bei Lesungen die Werbetrommel für die zuvor erschienenen Helmut-Jordan-Romane „Trittbrettmörder“, „Bauernjäger“, „50“ und „Tödlicher Halt“ rühren, doch dann machte ihm die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung. Der Autor verrät: „Seit März sind fünf Lesungen ausgefallen. Bei mir zu Hause habe ich nun einen Vorrat an Büchern, die ich eigentlich bei den Veranstaltungen verkaufen wollte. Immerhin sind ab August wohl wieder Lesungen möglich und die ausgefallenen Lesungen sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden.“

Helmut-Jordan-Reihe wird fortgesetzt

Überhaupt hat Arne Dessaul für 2021 einiges vor: Der sechste Roman um Helmut Jordan soll erscheinen. Wer „Verschluckt“ gelesen hat, weiß, dass Jordans Dienst bei der Polizei nach der Lösung dieses Falls beendet ist. Außerdem denkt er ernsthaft darüber nach, Wolfenbüttel den Rücken zuzukehren. Drei Optionen stehen für die Wahl eines neuen Lebensmittelpunkts zur Auswahl: Bochum, wohin es Jordans Kollegin Lisa Bertram der Liebe wegen zieht, Norderney oder das Allgäu.

Natürlich wäre ein typischer Touristenort an der Nordsee oder in den Bergen für den Absatz der Krimis förderlich. „Ich habe mich dann aber doch dagegen entschieden, denn ich war zwar einige Male in Oberstdorf oder auf Norderney, aber kenne mich nicht gut genug aus, um einen Roman dort spielen zu lassen“, erklärt Dessaul und verrät, „Helmut Jordan und seine Lebensgefährtin Jutta Langner eröffnen in Bochum ein Restaurant. Später betätigt sich Jordan dann als Privatdetektiv – allerdings noch nicht im sechsten Band.“

Bis der neue Band erscheint, bleibt allerdings genügend Zeit, „Verschluckt“ zu lesen, das nahtlos an „Trittbrettmörder“ und „Bauernjäger“, die bislang stärksten Bände der Helmut-Jordan-Reihe, anschließt. „Verschluckt“ ist die ideale Wochenendlektüre.

Das Buch

Arne Dessaul: Verschluckt. Norderstedt: BoD 2020 (ISBN-13: 9783751932424).