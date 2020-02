Vintage Art Of Preservation - Auflösung der Wengeler/Luhn Sammlung

Afrika Artefakte Antiquitäten - Privater Hallen-Flohmarkt

Am 22.und 23. Februar 20202 bietet sich die einmalige Gelegenheit, ein Vintage-Präparat aus der legendären Wengeler/Luhn Sammlung zu sehr günstigen Preisen zu erwerben. Der Förderkreis Lernort Natur Bochum und Umgebung e.V. ist Kurator der Sammlung und hat sich entschlossen, die handwerklich einwandfrei in Holz-/Plexi-Schauboxen eingekasteten 46 Exponate nicht weiter zu kuratieren, sondern per First come -First Buy gegen Zahlung eines Ausstellungsszuschusses an Interessenten zu übereignen. Die Reinerlöse kommen zu 100% dem Förderkreis Lernort Natur Bochum und Umgebung zugute.

Der Mindestpreis pro Ausstellungsstück ist € 10,00 - Höchstpreis € 50,00! Alle Exponate wurden durch das Labor der RUB Ruhr-Universität Bochum (FB Taxidermie und Präparatorenschule) untersucht und als schadstofffrei zertifiziert.

Die Exponate eignen sich hervorragend zur Dekoration, deshalb auch für Gewerbe und Gastronomie interessant. Zum Tei sind die Artikel sehr großformatig.

Auf der Webiste https://www.walderlebnisschule-bochum.de Seiten gibt's Background und Legacy-Infos zu dieser wirklich bemerkenswerten Sammlung sowie ein PDF-Download des Handouts zur Sammlung.

Ob zu einem späteren Zeitpunkt Einzel- oder Reststüpcke der Sammlung auf der o.a. Website angeboten werden, ist zur Zeit noch unklar.

Parallel zur Verkaufsausstellung "Vintage Art of Preservation" findet ein großer, privater Hallen-Flohmarkt mit dem Themenschwerpunkt Afrika-Artefakte-Antiquitäten statt.