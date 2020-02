-Kursbeginn ab April 2020-

Der Bedarf an Jugendcoaches steigt weiter kontinuierlich an: ‚wolkig bis heiter‘, die einzige Fachakademie für Jugendcoaching in Deutschland, greift diesen Trend auf und bietet seit 2017 eine Fachausbildung an. Mit der Ausbildung an der Fachakademie werden die Absolventen in die Lage versetzt Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag zu begleiten und zu unterstützen. Im April 2020 beginnt der sechste Ausbildungskurs der Fachakademie zum Kinder- und Jugendcoach in Düsseldorf.

Eltern, Lehrer oder auch andere Erziehungsberechtigte sind häufig überfordert mit dem richtigen Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Schulsozialarbeiter oder Integrationshelfer sollen die Kinder dabei unterstützen mit Problemen wie Pubertät, Leistungsdruck oder Mobbing klar zu kommen. Oft sind aber auch diese nicht ausreichend über die Themen informiert, auf die es in speziellen Situationen ankommt. Was fehlt sind multifunktionale und fachkompetente Coaches, die sich in allen nötigen Bereichen auskennen.

Und genau da setzt die Fachakademie für Jugendcoaching an: bei wolkig bis heiter bilden 12 anerkannten Fachexperten in 18 unterschiedlichen Modulen ausgebildet. In der Ausbildung lernen die angehenden Jugendcoaches wie sie Kindern und Jugendlichen helfen, indem sie ihnen ihre Stärken aufzeigen und ihr Selbstbewusstsein fördern. Jugendcoaches übernehmen die nötige Vermittlerfunktion gegenüber Eltern und sind eine Verbindung zwischen Schule oder Sportverein oder sogar Ausbildungsplatz. Zur Ausbildung gehört auch, kulturelle Aspekte berücksichtigen zu lernen und ein Deeskalationstraining.

Die Fachakademie besteht seit 2017, und firmiert seit Mai 2019 unter der Marke ‚wolkig bis heiter. Sie ist TÜV zertifiziert und bietet zwei Ausbildungslehrgänge pro Jahr.

Im November 2019 wurde wolkig bis heiter bei dem Start-up-Wettbewerb „d-health up“ im Gesundheitswesen als einziges Dienstleistungsunternehmen ausgezeichnet.

Seit Oktober 2019 ist die Fachakademie auch offizieller Bildungspartner der internationalen Hochschule iubh in Düsseldorf. Aktuell wir eine duale Studentin im Unternehmen, neben des BWL Studiums mit Schwerpunkt Marketing Management, ausgebildet.

