Pamela Falcon ist eine larger-than-life Persönlichkeit ,mit einer gewaltigen Stimme.

Mal wieder Nähe.

Ein Singer, Songwriter&Vocal Coach. Wissen wir Bochumer oder? Geboren in New York, gab die Künstlerin im Alter von nur fünf Jahren ihr erstes Konzert. Durch ihre Berufung in das Bochumer Ensemble des Musicals"Starlight-Express" kam sie nach Deutschland und fand dort ihr zweites Zuhause. Heute trat sie nach langer Corona bedingten Pause wieder in Bochum auf.

Die New Yorkerin die aus Bochum nicht mehr wegzudenken ist erfreute ihre Lieblingsstadt mit einer abwechselnden Show mit einigen Überraschungsgästen und ihrer kraftvollen Stimme. Bei angenehmen Temperaturen hieß es für uns die erste Veranstaltung seit der Corona -Krise musste diese sein. Was soll ich viel erzählen - es war Mega. Hier ein paar Smartphone-Einsätze nicht sehr gut gelungen da aus der hintersten Reihe geschossen. Aber was heißt das schon wenn man endlich einmal wieder los kann und Nähe spüren darf.

Übrigens:

Die 3G Regeln waren Pflicht und kontrolliert wurde jeder einzelne Ticketbesitzer.