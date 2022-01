Heute gelesen:

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Leserinnen und Leser, der Stadtspiegel informiert seit vielen Jahren rund um das lokale Geschehen in Bochum.

Daran ändert sich auch 2022 nichts: Leser werden in allen Bereichen am Laufenden gehalten.

Die Medienbranche hat unter den anhaltenden Pandemiebedingungen gelitten:

Nun werden alle Informationen nur noch ausschließlich am Wochenende kostenlos zugestellt.

Die Mittwochsausgabe :

Sie wird mir als Leserin wirklich fehlen.

Das Blatt Papier in den Händen...

Auf liebgewordenes verzichten ist nicht immer so einfach. Aber der Samstag bleibt uns ja und das ist doch schon etwas worauf wir uns freuen können.

Gedanken mache ich mir schon:

Ich denke an Arbeitsplätze die da eventuell verloren gehen könnten und das macht mich traurig.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle die den Stadtspiegel zu dem gemacht haben was er ist...

Uns Bochumer trifft es mitten ins Herz und wir hoffen:

Niemals geht er so ganz (unser Stadtspiegel).

