Wenn jemand umgebracht wird,eine Leiche im See schwimmt ,oder ein Schuss jemanden niedergestreckt,dann ist das ein Umstand ,der nach ernsthaften

Ermittlungen schreit.

Das ist Krimi - und ich liebe Krimis.

Gleich zu Beginn:

Da sehe ich ihn wieder meinen Krimi,der Bulle mit der privaten Krise,

geschieden und unverstanden.

Der Kommissar mit einem Bein schon im Abgrund , sucht den Täter.

Auf dem Sofa:

Ich sitze vor der Fernsehkiste sehe die Frau auf dem Bildschirm ...

und denke warum ist sie eigentlich tot?

War es der Ex oder der neue Lover?



Grübel:

Aber will ich das wirklich wissen?

Das ,,Wie", ,,Wer"oder das ,,Warum"?

In knapp 45 Minuten ,wird aufgeklärt was ich schon nach 5 Minuten wusste,

hier wird wieder im Schnelldurchlauf präsentiert - Fehleinschätzungen und

Verdächtigungen inclusive.

Der Täter ist von mir längst klar gemacht.

Die Spannung fehlt:

Der Rezipient ist zwar,mitten im Geschehen,kurz oder nach der Tat oder

irgendeinen Ereignis.

Doch irgendwie fehlt da was.

Der Krimi :

Das serielle Leben ist schnelllebig,in den heutigen Krimis hat

zwischenmenschliches kaum noch Platz .

Flüchtige Umarmung,kurzer Blick und ein gehauchter Kuss,keine Zeit bei

45 Minuten.

Kurz gesagt;

Ich sehe die stereotypischen Menschen,des Film und Fernsehens.

Und ich frage mich;

wann es endlich wieder einen gescheiten deutschen Krimi gibt - was ist so

schwer daran?

Macht doch mal...

1990 lief das noch - ich habe mich selbst überzeugt.