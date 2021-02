Bochum feiert in diesem Jahr sein 700-jähriges Stadtjubiläum – eine gute Gelegenheit, die eigene Lebensgeschichte Revue passieren zu lassen. Das Junge Schauspielhaus sucht deshalb Erwachsene jeden Alters für seine intergenerationelle Erinnerungsbande „Erzähl mir, wie du spielst“. Anmeldungen sind noch bis zum 20. Februar möglich.

Erwachsene und Kinder erhalten in der neuen Bande die Möglichkeit, sich über das Spielen in Bochum gestern und heute auszutauschen: Wo haben sie am liebsten gespielt und was ist aus diesen Lieblingsspielorten geworden? Welche Spiele standen besonders hoch im Kurs?

Die Spielorte und Spiele der Kindheit sind die Basis für einen Erinnerungsparcours. Dieser Frischluft-Parcours, der Erinnerungen, Geschichten und Spielorte erfahrbar macht, kann ab Mai sechs Wochen lang mit Hilfe einer App oder einer Karte erkundet werden. Zudem ist die Gründung eines Mehrgenerationen-Erzählforums, das Bochums Geschichte wiederbelebt, geplant. Die Teilnahme an der Erinnerungsbande ist kostenlos; die Erstgespräche finden nach individueller Absprache statt.

Kontakt

Anmeldung und weitere Informationen unter: jungesschauspielhaus@schauspielhausbochum.de oder dienstags von 11 Uhr bis 13 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr unter Tel.: 3333- 5528.