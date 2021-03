Theater ,Theater .

Nach der Arbeit immer ein Gläschen Rotwein und noch was quasseln ,das war Tana.

Ich mochte ihre direkte Art. Ich lernte Tana Schanzara kennen als sie mit dem Song " Vatta aufstehen" bundesweite Popularität erlangte. Die 70er. Im Ruhrgebiet kannte Tana eh jeder. Sie hatte das Herz auf den rechten Fleck und hat mit Liebe und Humor die Menschen im Revier verkörpert. Sie war die Perle aus dem Pott und Peter Zadek bezeichnete sie als eine der wenigen großen Volksschauspielerinnen. Von wegen Groß - was über 1,50 war die Gute.

Weinseliger Rückblick :

Es war so ein Tag mit Schmuddelwetter als bei Elli Altegoer die Kaffeetassen kreisten .

Elli das war Bochums bekannteste Büdchen-Besitzerin.

Ich sag mal so - zunächst - Kaffee . Dann griff Tana in die Tasche und holte ein Fläschchen Rotwein vom "Feinsten" heraus. Hundert Mark sagte sie - ein Bewunderer ihrer Künste schenke ihr stets ein Fläschchen.

Plötzlich:

Komm Mädchen, alleine wird mir das zu viel. Okay, ich opferte mich wenn auch widerwillig .

Grins.

Gesagt getan und Schluck für Schluck tasteten wir uns voran. Alleine ja zu viel - bedeutete nun noch ein Fläschchen bei Elli kaufen. Die musste dann etwas aus dem Archiv holen - für ganz besondere Gäste. Was soll ich sagen ...

als Nichtweintrinker wurde ich an diesem Tag zum Rotweinfan. Elli vergaß den wohlverdienten Feierabend und ...

Es war exakt am 1.März das weiß ich noch.

Später:

Längst stand auch ein Käsebrett vor uns von Elli gesponsert.

Was für ein Tag.

Öfter mal :

Wir haben das hier und da noch wiederholt - aber irgendwann haben Tana und ich uns aus den Augen verloren.

Gedacht habe ich oft an meine prominente Weinbekanntschaft und auch ihre Karriere habe ich stets etwas im Auge gehalten.

Hmmm:

Und der heutige Rückblick ist so richtig ,richtig schön .

Es ist der 1.März :

Klar, steht ein Glas Roter vor mir und ein weiteres Glas für Tana daneben während ich das hier schreibe.

Mir war heute danach - quasseln muss ich nun aber alleine, Tschüss Tana .

Schön dich gekannt zu haben

Unsere Blume im Revier.

.