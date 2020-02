Der Landtag außer Rand und Band: 150

Karnevalsvereine aus ganz Nordrhein-

Westfalen schickten Abordnungen in das Düsseldorfer Landesparlament. Mit dabei war auch

das Dreigestirn aus Bochum mit Jungfrau

Hanna I. (Jochen Sieberin), Prinz Marcus I.

(Vogel) und Bauer Armin I. (Papenheim). Sie

repräsentieren mit närrischer Würde ihre

Heimatstadt Bochum beim „Närrischen

Landtag 2020“.



Das Gipfeltreffen der Dreigestirne, Prinzenpaare, Prinzessinnen und Prinzen im Landtag hat Tradition. Vor dem Höhepunkt des närrischen Treibens an den tollen Tagen zeigen die jecken Ehrengäste im Landesparlament, wie bunt und vielfältig der Karneval in Nordrhein-Westfalen ist.

Bei der Vorstellung auf der Bühne wurde die Landtags-Vizepräsidentin Carina Gödecke mit dem diesjährigen Orden vom Festausschuss Bochumer Karneval (Motto: Alles dreht sich um Bochum) und des Dreigestirns (Motto: Auf Kohle geboren...Konfetti im Blut) ausgezeichnet.

Für die Abgeordneten aller Fraktionen und für alle Karnevalisten ist der „Närrische Landtag“ immer wieder ein großes Ereignis. So viele Dreigestirne, Prinzenpaare, Prinzessinnen und Prinzen gemeinsam auf einer Veranstaltung sieht man sonst nirgendwo. Jeder Verein hat seine eigenen Uniformen, Brauchtümer und Orden. Alles zusammen ergibt ein unglaublich das hier ein unglaublich farbenprächtiges Gesamtbild.