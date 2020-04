Veranstaltungen sind verboten, also haben wir mehr Zeit zu lesen und mit uns allein. Damit dabei der liebevolle Blick nicht verloren geht, habe ich einen "Lächelautomaten" gebaut. Die Passanten können dort ohne Gefahr einer Inefektion mit ihrem (eigenen) Gegenüber flirten. Dazu gibt es immer wieder selbst bemalte Glückssteine, für alle, die gerade etwas mehr Glück brauchen. Und außerdem immer wieder neue Buchtipps als Inspiration, damit unsere örtlichen Buchhandlungen Aufträge bekommen. Einige meiner Bücher habe ich außerdem verschenkt, da ja absehbar keine Lesungen stattfinden werden. Also kommt und lächelt und lest! Christstraße, Ecke Königsallee (gegenüber City-Rewe). Eintritt frei.