Die Coronazeit hat diesen speziellen Typ vom Mensch sichtbar gemacht. Der berühmteste „Vorsorger“ war der massenhaft Toilettenpapier gehamstert hat. Das war schon ärgerlich, aber auch zum schmunzeln.

Nun kann man diesen Menschen auch woanders sehen. Erst gestern war ich bei einem großen Sonderpostenlager. Da denkt man , das wohl viele beim Frisör sitzen. Aber nein, auch hier war eine Riesenschlange quer über den Parkplatz.

Nun gut , ein bisschen Wartezeit schadet nicht.

Außerdem , man darf es gar nicht so laut sagen, tun einen die vielen Menschen irgendwie gut für die Seele. Man versucht den Gedanken an den Virus weit nach hinten zu schieben und achtet auf den Abstand und das die Maske schön eng anliegt.

Die Geschäfte haben mittlerweile ein System. Die Einkaufswagen sind abgezählt und wenn keiner vorhanden ist, dann darf man nicht rein.

Eigentlich ganz einfach. Aber nun kommen die „Vorsorger“ .

Die schnappen sich einen Einkaufswagen von jemanden , der grad alles in seinem Auto eingeladen hat und selber froh ist das er ihn nicht zurückbringen muss.

Nun stehen sie mit ihren Einkaufswagen , schön brav, hinten in der Reihe. Das dadurch das ganze System durcheinander gerät, das nehmen die gar nicht wahr.

Vielleicht erlebe ich es noch, , wo ein Vorsorger seinen selbstgekauften Einkaufswagen mitbringt. Ich glaube , dann wird mein Schmunzeln in einem schönen Lachkrampf übergehen. :)