Am Mittwoch 23.9.2020 wurde im IGBCE-Gewerkschaftshaus in Bochum die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bochum gegründet. Die große Familie der deutsch-polnischen Gesellschaften verfügt damit über ein weiteres lokales Mitglied.

Der Polnisch-Bochumer Vereinsgründung standen der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer sowie Jürgen Mittag vom Vorstand der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets und der Europa Union Deutschland zur Seite Der Beauftragte für die in NRW lebenden polnischstämmigen Bürger*innen Thorsten Klute verwies auf zahlreiche polnische Spuren in Bochum am Kortländer. Bereits jetzt befindet sich dort der Sitz des Bundes der Polen in Deutschland und Porto Polonica, die Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Pol*innen in Deutschland. Sie wollen das Haus zu einem Informations- und Begegnungszentrum ausbauen.

Emanuela Danielewics ist erste Vorsitzende der dpg Bochum

Von zahlreich anwesenden Gründungsmitgliedern wurde Emanuela Danielewics von den "Kosmopolen" einstimmig als erste Vorsitzende gewählt. Die deutsch-polnische Gesellschaft Bochum will polnische Spuren in Bochum deutlich sichtbarer machen und sich für eine Städtepartnerschaft - vielleicht mit der ostwärts an der ukrainischen Grenze gelegenen Großstadt Bialystok - stark machen. Dies soll Europa auch in Bochum noch weiter näher bringen. Auch die Gedenkstättenarbeit und der Umgang mit Erinnerungskulturen wurden in die Satzung mit aufgenommen.

Thea Struchtemeier