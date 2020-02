Dieser Mann er weiß nicht, was er tut.

Klar,so ist Improvisationstheater.

Der Beginn:

Aus der Hüfte fertig los.

Mit vollem Körpereinsatz war Sascha Korf - wieder einmal unterwegs

um uns aus seinem bewegten Leben zu erzählen und wir haben

Tränen gelacht.

Korf - ein Kabarettist der seine Zuschauer nicht nur unterhält ,sondern

begeistert und sein Publikum stets einbezieht,hier wird der Gast zum

Bühnenstar.

Das Publikum mischt mit.

So erfahren wir vom Anästesisten, der gerne einschläft ,vom Polizisten der

wachsam durchs Leben geht ,und erfährt das Lehrer immer ihresgleichen

heiraten.

Zwischenzeitlich erfahren wir was die Kids so treiben, wenn Mutter und Vater

zum Lachen ausser Haus sind.

Augenscheinlich per Handy geortet.

Korf unterwegs:

Begeistert erzählt er uns von seinem Besuch eines Nobel - Restaurants.

Von einer Urlaubsreise ala Rosamunde Pilcher - samt Spukhaus und

Strandkorb Idylle.

Vom schwerwiegenden Paketdienst - und immer sind wir ganz nah dabei.

Genial:

,,Sascha Korf agiert impulsiv, aber sensibel, er stellt nicht bloß,

seine Scherze gehen mehr auf eigene Kosten statt anderer.

Das macht ihn aus der Sicht der Zuschauer ganz besonders sympathisch .

Dazu besitzt Sascha Korf Expertenwissen in Sachen Spontanität .

Er ist Impro - Comedian, Autor und Moderator.

Seine Schnelligkeit, Energie sein Charme seine grandiose Situationskomik,

pointierte Alltagsbetrachtungen sind beachtlich.

Der bekannteste Spontanitäts-Experte Deutschlands erlebt nun einmal

eine Menge und die "Menge" mit ihm.

Das er auch Autor von hervorragenden Büchern ist erwähne ich nur am

Rande.

Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam oder heute schon antworten,

was Ihnen morgen erst einfällt ...

das ist Sascha Korf.

Aberwitzig präsentierte er uns sein Programm bis …

plötzlich Alexis Kara unerwartet auf der Bühne steht .

Alexis Kara:

Bekannt unter anderen aus der heute - show mit seiner Rolle als

Dennis Knossalla .

Aktion:

Die nun zwei Akteure - lieferten Non - Stop - sprudelnde Witze

und Spontanität .

Sascha Korf und Alexis Kara wieder einmal die Köpfe voller Ideen .

So erlebten wir Gags,die gerade erst auf der Bühne das Licht der Welt

erblickten.

Wahnsinn...

Was für ein Highlight :

Wir erlebten einen klasse, herrlich überdrehten Abend ,planlos mit

verblüffenden Improvisationen.

Danke, das uns der Lokalkompass Gelegenheit gegeben hat - live dabei zu sein.

Klar, lagen wir in den Armen der Stars...

Bisschen Glamour zum anfassen.

Eure begeisterte Bruni und Guddi ...